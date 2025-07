Tarantini Time Quotidiano Accesso contingentato al Consiglio comunale che il prossimo 30 luglio (inizio alle 9) si riunirĂ per discutere dell’Accordo di Programma proposto dal Governo per la decarbonizzazione dell’ex Ilva di Taranto. La soluzione individuata dal Comune, dopo una consultazione con i capigruppo, è stata quella di consentire l’accesso a circa 30 persone dividendole tra organizzazioni sindacali, associazioni ambientaliste, rappresentanze di Asl Taranto e Arpa Puglia e degli stakeholder del territorio. Naturalmente, le polemiche si sono scatenate non appena è stata ufficializzata la scelta. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

A Taranto la democrazia che latita. O no?