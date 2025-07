A Roma Est c’è un gruppo immobiliare che punta tutto sui giovani ed è tra le migliori 250 agenzie in Italia su 39.000

Che i giovani incontrano grandi difficoltà nell'approcciarsi al mondo del lavoro è purtroppo un fatto risaputo e nonostante il tema sia spesso al centro del dibattito pubblico, poche sono state le azioni concrete, in questi anni, per provare a invertire la rotta. La scarsa comunicazione tra il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: giovani - roma - gruppo - immobiliare

A Roma la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione dello Starting Finance Investment Meeting 2025: il più grande evento italiano per giovani appassionati di economia e finanza - Promuovere il benessere finanziario, rendere i giovani più consapevoli e padroni delle proprie scelte e permettere loro di incontrare e dialogare con i principali protagonisti del mondo dell'economia italiana.

Giovani talenti del tennis azzurro: Sinner e Cinà protagonisti a Roma - È incredibile che si ragioni già in termini di futuro del tennis azzurro, considerando che Jannik Sinner ha solo 23 anni ed è il numero uno.

Bulli low cost, oltre 250 giovani uniti per dire ‘NO’ al bullismo da Teatro Olimpico di Roma - (Adnkronos) – Un palcoscenico con oltre duecentocinquanta giovani uniti da un unico pensiero: ascoltare la coscienza perché solo facendo squadra si diventa più forti.

"Qui dentro si entra da cliente e si esce da amico. Ho avuto l'onore e il piacere di servire Elsa Morante, Moravia, Monica Vitti." Comincia il viaggio alla scoperta delle botteghe storiche di Roma e dei volti protagonisti del nostro progetto: Annibale Mastroddi, d Vai su Facebook

Il trio Il Volo farà da “gruppo spalla” a papa Leone al Giubileo Giovani; Milano e Roma, come cambia la geografia degli acquisti immobiliari; Le principali Agenzie Immobiliari del Lazio.

A Roma Est c’è un gruppo immobiliare che punta tutto sui giovani ed è tra le migliori 250 agenzie in Italia (su 39.000) - Ma se questo è il quadro generale, non significa che non vi siano realtà virtuose, in cui i giovani vengono accompagnati costantemente nel loro percorso lavorativo per formarli come professionisti ... Come scrive romatoday.it

Immobiliare, De Gregorio (Mamacrowd): "Roma resta centrale per il real estate" - Il mercato immobiliare della Capitale continua ad attrarre operatori e investitori, anche grazie a dinamiche di rigenerazione urbana in corso e ... Si legge su teleborsa.it