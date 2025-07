A Paupisi il gran concerto di Riccardo Fogli

Continuano i festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Pagani Dopo la serata dedicata a Gigione, piena di brio e ilarità , a Paupisi si continua a festeggiare la Santissima Maria di Pagani, come sempre grazie al fervido lavoro dell'associazione Il .

Paupisi (BN). Contrada in festa nell'ultimo weekend di luglio per Maria Santissima di Pagani Alla contrada Pagani di Paupisi tutto pronto per le quattro giornate di festa dedicate a Maria Santissima di Pagani. Infatti da giovedì 24 luglio a lunedì 28 luglio la contr

Paupisi, grande attesa per il concerto di Riccardo Fogli; Paupisi, al via i festeggiamenti a Maria Santissima di Pagani con gli Onda Anomala in concerto; Estate in musica nel Sannio: quattro grandi artisti italiani in concerto gratuito.

Maria Santissima di Pagani, ecco il programma dei festeggiamenti: il 27 luglio concerto di Riccardo Fogli - Alla contrada Pagani di Paupisi tutto pronto per le quattro giornate di festa dedicate a Maria Santissima di Pagani.

