A Normal Woman recensione | un horror che prova inutilmente a mascherare la propria prevedibilità

Dall'Indonesia arriva un classico titolo che denuncia, in chiave orrorifica, i mali del capitalismo e del culto dell'immagine. Tuttavia è incapace di rendersi originale e intelligente, nonostante ci provi fino all'ultimo secondo. Su Netflix. Il culto dell'immagine, il mito dell'eternitĂ , l'idea che il benessere economico sia la ricetta giusta per ottenere la felicitĂ . Queste e altre fantastiche credenze sono, piĂą o meno, ciò che hanno fatto la fortuna del pensiero capitalista durante la sua affermazione. Ironia della sorte ora sono facili ganci per costruire racconti horror sul prezzo che esigono. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - A Normal Woman, recensione: un horror che prova inutilmente a mascherare la propria prevedibilitĂ