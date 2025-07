A Guardia Sanframondi torna Vinalia racconto del vino tra arte e identità | appuntamento dal 4 al 10 agosto

In arrivo la 32esima edizione della manifestazione enogastronomica, quest’anno dedicata al turismo delle radici, alla creativitĂ al femminile, con un sentito omaggio ai Riti Settennali Un viaggio nei sapori e nell’anima del Sannio, dove vino, arte e memoria collettiva si . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - A Guardia Sanframondi torna Vinalia, racconto del vino tra arte e identitĂ : appuntamento dal 4 al 10 agosto

In questa notizia si parla di: arte - vino - guardia - sanframondi

La villa brianzola che ospita "La cultura del Piacere, la storia del vino nell’arte” - "La cultura del Piacere. La storia del Vino nell’arte". E' questo il titolo dell'accattivante evento di degustazione vini con tanto di percorso per immagini proposto dal circolo culturale Angelo Tenchio, in programma domenica 11 Maggio alle ore 16 in Villa Sironi di Oggiono.

La villa brianzola che ospita "La cultura del Piacere, la storia del vino nell’arte” - "La cultura del Piacere. La storia del Vino nell’arte". E' questo il titolo dell'accattivante evento di degustazione vini con tanto di percorso per immagini proposto dal circolo culturale Angelo Tenchio, in programma domenica 11 Maggio alle ore 16 in Villa Sironi di Oggiono.

’L’arte del vino all’Arengo’. Un viaggio nel gusto per scoprire eccellenze - Un intero fine settimana dedicato alla cultura enologica, all’arte e alla valorizzazione del patrimonio storico e creativo: sabato 24 e domenica 25 maggio 2025 si svolgerà ad Ascoli l’evento ’ L’Arte del Vino all’Arengo: un viaggio tra arte e gusto’, ospitato nella Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica e nel Giardino dell’Arengo.

A Guardia Sanframondi torna Vinalia, racconto del vino tra arte e identità : appuntamento dal 4 al 10 agosto; VinArte 2025, XV edizione nel segno della speranza nell’arte femminile; Vino e arte: Guardia Sanframondi regina d'agosto. Aspettando i riti settennali.

Vino e arte: Guardia Sanframondi regina d'agosto. Aspettando ... - RaiNews - Aspettando i riti settennali I percorsi di degustazione uniti ai tour tra le bellezze architettoniche del borgo medievale. Si legge su rainews.it

Guardia Sanframondi ospita "Art Exhibition - Collettiva" - MSN - Guidi, nel cuore del centro antico di Guardia Sanframondi, si trasformerà in uno spazio d’incontro per l’arte ... Segnala msn.com