A fuoco una barca Proprietario ferito Coinvolti 4 natanti

"Una colonna di fumo nero sul viale D’Annunzio", all’altezza del civico 164. Si è alzata in cielo ed è stata vista da numerosi automobilisti, ma anche da chi si trovava a passare in Arno, prima delle 10.30 di ieri, all’altezza delle Tre Buche. "Si notava bene anche dal fiume", hanno raccontato alcuni testimoni. Una barca - da una prima ricostruzione in modo accidentale - ha preso fuoco. Il proprietario, che si trovava a bordo, è rimasto leggermente ustionato ed è quindi stato condotto al Pronto soccorso di Pisa, ma le ferite non sarebbero gravi. L’ incendio ha coinvolto anche altre tre imbarcazioni prima che - anche se in quel momento stava piovendo - i vigili del fuoco riuscissero a domare le fiamme: la vetroresina è un materiale infiammabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A fuoco una barca. Proprietario ferito. Coinvolti 4 natanti

Si ribalta una barca nel Lago Maggiore: il recupero dei vigili dei fuoco - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Suna per una barca ribaltata. Intorno alle 11 di oggi, giovedì 8 maggio, due squadre sono intervenute con il gommone e con l'autogru sul Lago Maggiore al largo di Suna.

