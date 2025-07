A Firenze nasce l’elenco delle baby sitter con corsi di formazione

Il Comune di Firenze istituirà un elenco di baby sitter con formazione specifica e le metterà a disposizione delle famiglie che hanno figli tra gli 0 e i 12 anni. Il comune si occuperà anche della formazione specifica necessaria per entrare a far parte dell’albo. Le competenze acquisite a. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

