Firenze, 27 gennaio 2025 – Il gelato resta il re dell'estate, ma per molti rischia di diventare sempre più un piccolo lusso. I consumi sono in aumento – secondo le stime del Centro di ricerca sui consumi ( Crc ), cresciuti del 4% rispetto all'anno scorso – ma lo sono anche i prezzi, che negli ultimi quattro anni, su scala nazionale, sono lievitati del 30%. Secondo i dati elaborati dallo stesso Crc sull'osservatorio prezzi del Mimit, Firenze sarebbe la città più cara d'Italia per il gelato in vaschetta confezionato, con un prezzo medio di 8,05 euro al chilo, contro una media nazionale di 5,87 euro.

© Lanazione.it - A Firenze il gelato più caro d’Italia. Ma gli artigiani contestano la ricerca