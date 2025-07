A che ora la finale di Thomas Ceccon nei 50 farfalla ai Mondiali di nuoto 2025 | programma esatto tv n di corsia avversari

Thomas Ceccon è pronto ad affrontare la finale nei 50 farfalla ai Mondiali di nuoto 2025. L’azzurro ha disputato oggi una semifinale in assoluto controllo, chiudendo con il crono di 22.84 in quarta posizione. Il campione vicentino, dopo una partenza veloce, ha gestito il suo vantaggio negli ultimi metri, preservandosi per la finale in programma lunedì 28 luglio alle ore 13.45. Il miglior tempo di entrambe le semifinali è stato fatto segnare dal francese Maxime Grousset che, con 22.61, sembra essere l’avversario piĂą pericoloso per l’azzurro. Attenzione particolare va posta anche sullo svizzero Noe Ponti, vincitore della prima semifinale con il crono di 22. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora la finale di Thomas Ceccon nei 50 farfalla ai Mondiali di nuoto 2025: programma esatto, tv, n. di corsia, avversari

Nuoto, Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi in finale senza forzare al Settecolli. Bene De Tullio e Viberti - Terminata la prima mattinata di batterie del 61° Trofeo Settecolli. Nella piscina del Foro Italico a Roma, nuotatori e nuotatrici hanno scaldato i motori e la partenza è stata con una delle gare più attese, i 100 dorso maschili.

Ceccon non sbaglia: è finale nei 50 farfalla ai Mondiali di Singapore - L'azzurro chiude con il 4° tempo la sua semifinale ma è sufficiente per giocarsi la medaglia. Scrive tuttosport.com

Martinenghi, squalifica revocata! È finale Mondiale con Viberti (rana) e Ceccon (farfalla) - L'azzurro chiude con il 4° tempo la sua semifinale ma è sufficiente per giocarsi la medaglia. Riporta tuttosport.com