A che ora la finale di Nicolò Martinenghi nei 100 rana ai Mondiali di nuoto 2025 | programma esatto tv n di corsia avversari

Lunedì 28 luglio Nicolò Martinenghi sarà tra i protagonisti della f inale dei 100 rana maschili nei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie a Singapore. Il campione olimpico della specialità ha centrato il target, nuotando il secondo tempo delle semifinali di 58.62, alle spalle solo del cinese Qin Haiyang (58.24). Si prospetta un atto conclusivo molto combattuto. Martinenghi proverà a gettare il cuore oltre l’ostacolo, volendo dimostrare all’asiatico di avere le carte in regola per sua questa prova, come era accaduto l’anno scorso ai Giochi. Una finale nella quale sarà presente l’altro azzurro Ludovico Viberti, autore del terzo tempo delle heat in 58. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora la finale di Nicolò Martinenghi nei 100 rana ai Mondiali di nuoto 2025: programma esatto, tv, n. di corsia, avversari

In questa notizia si parla di: martinenghi - finale - nicolò - rana

LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: Ceccon e Martinenghi in finale senza forzare! De Tullio e Viberti fanno ben sperare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.48: La britannica Shanahan si impone nella prima batteria con 1’12?31 10.

LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: Ceccon e Martinenghi in finale senza forzare! De Tullio e Viberti fanno ben sperare. Finali dalle 18.00 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.55: Per il momento è tutto, appuntamento alle 18.00 per la prima sessione di finali del Settecolli 2025.

Nuoto, Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi in finale senza forzare al Settecolli. Bene De Tullio e Viberti - Terminata la prima mattinata di batterie del 61° Trofeo Settecolli. Nella piscina del Foro Italico a Roma, nuotatori e nuotatrici hanno scaldato i motori e la partenza è stata con una delle gare più attese, i 100 dorso maschili.

Nicolò Martinenghi squalificato e poi riammesso in finale nei 100 rana ai Mondiali di Singapore https://repubblica.it/sport/vari/2025/07/27/news/martinenghi_squalificato_e_riammesso_finale_100_rana_mondiali_nuoto_singapore-424755569/… Vai su X

4x100 sl maschile brillante nelle batterie dei Mondiali di nuoto a Singapore: D'Ambrosio sugli scudi e in finale ci sarà Ceccon Vai su Facebook

Nicolò Martinenghi squalificato e poi riammesso in finale nei 100 rana ai Mondiali di Singapore; Mondiali nuoto, Martinenghi squalificato e poi riammesso alla finale dei 100 rana; Mondiali Singapore 2025 – Martinenghi Riamesso In Finale Dei 100 Rana Dopo La Squalifica.