Thomas Ceccon sarĂ tra gli osservati speciali di questi Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie a Singapore. Il veneto, lunedì 28 luglio, sarĂ impegnato nelle batterie dei 100 dorso maschili, distanza nella quale l’anno scorso ha conquistato il titolo olimpico e vanta il primato del mondo di 51.60. Un crono che Ceccon ci terrebbe a riavvicinare nuovamente per essere protagonista in questo evento. Non saranno ammesse distrazioni fin dalle heat del mattino, dove sovente Thomas si è concesso un po’ troppo in termini di gestione. Il livello di questa specialitĂ , infatti, è talmente alto da non dare l’opportunitĂ di fare una gara strategica per risparmiare le energie prima delle semifinali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora gareggia Thomas Ceccon ai Mondiali di nuoto 2025 nei 100 dorso? Programma, tv, streaming