A Cavallirio torna la Festa di San Germano

Dal 31 luglio al 3 agosto torna a Cavallirio la Festa di San Germano, che festeggia quest'anno i 50 anni.L'appuntamento √®, come sempre, in localit√† San Germano, per quattro giorni di festa, buon cibo e musica dal vivo.Il programmaGioved√¨ 31 luglioAlle 18 Santa Messa di San Germano, a seguire. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: germano - festa - cavallirio - torna

A Cavallirio torna la Festa di San Germano; A Cavallirio torna la festa Campestre di San Germano; Cavallirio: torna la festa campestre di San Germano.

A Cavallirio torna la Festa di San Germano - L'appuntamento è, come sempre, in località San Germano, per quattro giorni di festa, buon cibo ... Secondo novaratoday.it