A bordo dell' auto profumi occhiali e abiti di marca rubati | quattro uomini denunciati per ricettazione

Dal controllo nell'auto è spuntata una gran quantità di prodotti di marca, poi risultati rubati. Alcuni giorni fa una pattuglia della Polizia locale dell'Unione Rubicone e mare ha fermato per controlli un'autovettura Fiat Tipo in marcia sulla via Emilia a Savignano sul Rubicone, a bordo della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it