A ’Bfc Tv’ ha parlato Santi | Ho tanto da imparare da Ciro Il diesse | Avanti con la nostra filosofia Castro | Adesso mi sento bene Di Vaio | I giovani la nostra priorità

VALLES (Bolzano) Ciao Valles. Se sia addio o arrivederci lo scopriremo solo vivendo. Ma intanto, garantisce Santiago Castro, "lavorare avendo al campo tanti tifosi che ci hanno fatto sentire il loro entusiasmo ha reso tutto più facile". "E’ un entusiasmo che va alimentato con i risultati e se da un lato ci dà una grande mano dall’altro aumenta le nostre responsabilità " dice, con sguardo da dirigente, Marco Di Vaio. Castro e Di Vaio, presente e passato dell’attacco rossoblù, hanno regalato diapositive di fine ritiro parlando ai microfoni di Bfc Tv. Nel caso di Castro, prioritario il tema salute dopo i guai al piede che hanno tormentato il suo finale di stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - A ’Bfc Tv’ ha parlato Santi: "Ho tanto da imparare da Ciro». Il diesse: "Avanti con la nostra filosofia». Castro: "Adesso mi sento bene». Di Vaio: "I giovani la nostra priorità »

