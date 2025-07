8 Belts Moné | Mercedes è la prima campionessa femminile di una federazione italiana

Con i suoi grandissimi successi in WWE e AEW, non c’è ormai alcun dubbio sul fatto che Mercedes Moné sia una delle atlete che più di tutte ha fatto la storia del wrestling femminile. Ma da oggi, il suo nome è scritto anche nella storia del wrestling italiano. Ottavo titolo. Nella giornata di oggi, infatti, è andato in scena in Polonia, a Koz?ów, un incontro tra Moné e Diana Strong, valevole per ben due titoli femminili, entrambi al debutto assoluto: il primo è quello della Prime Time Wrestling, federazione polacca che ha ospitato il match; il secondo, invece, è quello della BestYa Wrestling, federazione italiana che a sua volta ha creato per la prima volta una cintura femminile. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - 8 Belts Moné: Mercedes è la prima campionessa femminile di una federazione italiana

