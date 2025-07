70enne entra in contromano sull’autostrada A4 e si schianta contro un’auto | quattro morti e un ferito grave

Tragedia sull’autostrada A4 Torino-Milano, dove quattro persone sono morte e una quinta è rimasta gravemente ferita in un incidente. Lo scontro è avvenuto tra i caselli di Novara Est e Marcallo Mesero. A causare lo schianto, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un uomo di 70 anni che ha imboccato contromano l’autostrada al volante della sua auto. Il veicolo si è scontrato frontalmente con un’altra auto a bordo della quale viaggiavano quattro persone: tre di loro sono morte sul colpo, mentre la quarta è stata elitrasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. L’anziano che procedeva contromano è morto nell’impatto. 🔗 Leggi su Open.online

