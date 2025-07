3DS AKMenu-Next 1.7 | Un Frontend Moderno per nds-bootstrap

AKMenu-Next ¬†√® un frontend basato su¬† nds-bootstrap, derivato dal port¬† akmenu4 ¬†di¬† lifehackerhansol. Progettato per offrire un‚Äôesperienza fluida e personalizzabile, AKMenu-Next supporta temi Acekard e Wood R4, oltre a funzionalit√† avanzate come il cambio lingua e il supporto ai cheat. Requisiti e Compilazione. Per compilare AKMenu-Next, √® necessario: devkitARM (pre-Calico) ¬†con il pacchetto¬† nds-dev.. Eseguire il comando¬† make ¬†nella directory del progetto.. Configurazione. I file di sistema devono essere posizionati in¬† ndsakmenunext, dove vanno inseriti: I file di sistema di AKMenu.. Una copia di¬† nds-bootstrap ¬†rinominata in¬† nds-bootstrap-release. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net