27 luglio | la Madonna della Rosa salva una giovane dalla violenza

Il 27 luglio si ricorda l’intervento straordinario della Madonna della Rosa, che salvò una giovane ragazza da un’aggressione violenta. Un evento che commuove ancora oggi. Nel XVI secolo il territorio di Ceresole d’Alba (Cuneo) è uno dei teatri della guerra che infuria tra l’esercito spagnolo ed imperiale di Carlo V e l’esercito francese di Francesco. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - 27 luglio: la Madonna della Rosa salva una giovane dalla violenza

In questa notizia si parla di: luglio - madonna - rosa - giovane

Buon onomastico Grazia oggi 2 luglio: immagini da condividere, il culto della Madonna delle Grazie - L’anno liturgico non ha una data specifica per la Madonna delle Grazie ma in base alla tradizione ed alle consuetudini locali la festa mariana viene celebrata in diverse città il 2 luglio, giorno che coincide con la visitazione a Elisabetta.

Oggi 2 luglio è la festa della Madonna delle Grazie: tra miracoli e grande devozione - Ricca di significati, la Madonna delle Grazie occupa un grande posto nella devozione mariana. C’è il riferimento alla divina maternità di Maria e quello alle grazie che arrivano per sua intercessione.

2 luglio: la Madonna della Bruna appare sotto sembianze di una misteriosa ragazza - La devozione alla Madonna della Bruna è legata all’apparizione di una sconosciuta e misteriosa giovane entrata in città a bordo del carro di un contadino.

Al santuario di Maria Rosa Mistica Madre della Chiesa a Fontanelle di Montichiari (Brescia) il 13 luglio, da quest’anno, sarà gioia doppia: la data coincide con la festa delle anime religiose e consacrate richiesta dalla Madonna alla veggente Pierina Gilli nel 19 Vai su Facebook

Madonna delle Grazie: perché il 2 luglio è un giorno speciale in Abruzzo; Dalla stazione di Venezia Santa Lucia alla Basilica della Madonna della Salute: oltre 1000 partecipanti alla ‘Camminata Rosa’ per la prevenzione del tumore al seno; Calcio femminile. A Spino trionfano nel Rizzi in rosa le giovani dell’Atalanta.

27 luglio: la Madonna della Rosa salva una giovane dalla violenza - La Madonna della Rosa interviene per proteggere una giovane donna da un atto di violenza per mano di due uomini. Secondo lalucedimaria.it