27 luglio giornata dei nonni | indulgenza giubilare a chi visita un anziano solo

Firenze, 27 luglio 2025 – È stato Papa Francesco a scegliere il tema della V Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che quest'anno si celebra oggi: "Beato chi non ha perduto la sua speranza". "Nell'anno giubilare, questa giornata istituita da Papa Francesco nel 2021, vuole essere un'occasione per riflettere su come la presenza di nonni e anziani possa diventare un segno di speranza in ogni famiglia e comunità ecclesiale", sottolinea il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, che rinnova l'invito di Papa Francesco a celebrare la Giornata in ogni diocesi e a dedicare agli anziani le celebrazioni di domenica 27 luglio, " promuovendo visite e occasioni di incontro tra le generazioni". 🔗 Leggi su Lanazione.it

