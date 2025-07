14enne muore a Palermoaperta inchiesta

10.54 La Procura dei minori ha aperto una indagine sulla morte di una ragazzina di 14 anni a Palermo. I familiari hanno portato l'adolescente in ospedale. Al suo arrivo aveva i vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo. Le sue condizioni erano gravissime. I magistrati hanno disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso. Interrogati i genitori. Indagini affidate alla Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it