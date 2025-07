14enne muore a Palermo | segni violenza e benzina su vestiti Aperta inchiesta

La Procura dei minori ha aperto una indagine, condotta dalla polizia, sulla morte di una ragazzina di 14 anni. I familiari l'hanno portata all'ospedale Buccheri La Ferla in gravissime condizioni: aveva i vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo. Non è ancora chiaro se sia arrivata già senza vita o se sia morta al nosocomio. I magistrati hanno disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso. Sono stati sentiti i genitori. La famiglia abita in una zona semi periferica del capoluogo siculo. Le indagini sono condotte dagli agenti della squadra mobile di Palermo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - 14enne muore a Palermo: segni violenza e benzina su vestiti. Aperta inchiesta

