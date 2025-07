Luglio è tempo di scelte per i viaggi estivi, di qualche piccola fuga fuori porta per la maggior parte delle persone che ancora lavorano ma anche un momento per dedicarsi alla lettura di qualche libro che abbiamo tenuto sul comodino per parecchio tempo. Ne abbiamo scelti per voi alcuni adottando il criterio di opzionare testi che riguardano luoghi curiosi da visitare o titoli che in quest’ultimi mesi hanno conquistato l’attenzione non tanto delle classifiche ma dei critici e dei diversi festival di letteratura. “Lampedusa. Una storia mediterranea” di Dionigi Albera – Carocci editore Siamo tutti abituati a pensare a Lampedusa come quel tratto di terra in mezzo al mare che accoglie centinaia di volti che arrivano dall’Africa, dalla Siria, dall’Afghanistan o da altri Stati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - 10 libri premiati dalla critica da leggere sotto l’ombrellone: la nostra selezione per l’estate 2025