Inseguire una palla in volo tra epoche e continenti. È la missione della nuova tappa del Festival Nuove Terre che, nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport, propone stasera alle 21.30, a Deiva Marina, la prima nazionale del nuovo spettacolo di Teatri d’Imbarco, ‘La magnifica imperfezione. Giro del mondo su una palla in volo’: un funambolico viaggio nel mondo della pallavolo attraverso cinque continenti. Andrea Zorzi, fuoriclasse della pallavolo mondiale, e l’irresistibile Beatrice Visibelli, diretti da Nicola Zavagli, accompagnano gli spettatori in un viaggio lungo tutto il Novecento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Zorzi al Nuove Terre. La pallavolo va in scena

