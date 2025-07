Zona industriale procede il repulisti

Riordino dei parcheggi e repulisti dei rifiuti abbandonati abusivamente. Sono partite le grandi manovre per ridare decoro all’area di Francolino, la zona industriale di Carpiano, dove hanno sede circa 40 aziende. Entra così nel vivo un programma di riqualificazione nato dalla sinergia tra il Comune e le imprese della zona. Nell’ambito del progetto, ieri è stata ripulita da rifiuti abusivi e veicoli abbandonati l’area di sosta dei mezzi pesanti. Proprio questa zona verrà riorganizzata con l’introduzione della sosta a tempo, ossia un disco orario di quattro ore, per razionalizzare lo stazionamento dei camion. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Zona industriale, procede il repulisti

