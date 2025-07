Zauli sull’Inter U23 | All’estero grandi risultati in Italia siamo ancora all’inizio

Zauli sull’Inter U23, il commento dell’ex tecnico bianconero sul progetto nerazzurro appena nato: le parole. Lamberto Zauli, ex allenatore della Juventus Next Gen e con una lunga esperienza alla guida di squadre di Serie C, ha parlato ai microfoni di Radio CRC, soffermandosi sul progetto delle seconde squadre in Italia e sulla nascita della nuova Inter U23. Le parole di Zauli sull’Inter U23: «Inter U23? In Italia ci sono tanti ragazzi giovani che adesso stanno giocando in altri campionati ad altissimo livello. Alla Juventus ci spiegarono il perchĂ© nacque la seconda squadra. Nell’80% delle altre nazioni esistono da una ventina d’anni, mentre in Italia siamo ancora all’inizio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zauli sull’Inter U23: «All’estero grandi risultati, in Italia siamo ancora all’inizio»

Lamberto Zauli è tornato a parlare delle squadre Under 23 su Radio CRC. Un focus particolare sull'Inter U23, ultima squadra che è entrata nello scenario.

