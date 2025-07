Zanzara killer? Basta allarmismi in stile Covid Rezza | Un solo morso non può mai provocare l’infezione West Nile

"Serve chiarezza sui rischi legati al virus West Nile: anche all'interno delle zone in cui sono stati rilevati casi "una puntura di zanzara non vuole dire infezione certa, e infezione non significa malattia grave ma esiste una gradazione del livello di rischio età dipendente e sono gli anziani a rischiare di più. Lo scrive – giocando con l'assonanza del suo cognome e la chiarezza promessa – Gianni Rezza, già direttore della Prevenzione del ministero della Salute e oggi professore straordinario di Igiene all'università Vita-Salute San Raffaele sulla sua pagina Facebook, evidenziando che "è importante identificare e prontamente le aree colpite, cosa che le Regioni (col supporto delle Asl) stanno facendo, e proteggere attivamente le persone a rischio con interventi che interessino cittadini e comunità ".

