Zalewski Inter il giocatore entusiasta di tornare in ufficio con i compagni di squadra! Il post social – FOTO

Zalewski Inter, l’esterno ex giallorosso riparte da Appiano: riscatto ufficiale e pronto per una nuova stagione da protagonista. « Back to the Office ». Con queste parole, Nicola Zalewski ha salutato sui social il raduno dell’ Inter ad Appiano Gentile. Un ritorno che questa volta ha un sapore molto diverso: il laterale polacco classe 2002 è stato infatti riscattato in via definitiva dalla Roma, dopo il prestito semestrale concordato nel mercato invernale. L’operazione era già nei piani della dirigenza nerazzurra, che ha deciso di esercitare il diritto di riscatto fissato con il club giallorosso, investendo su un giocatore considerato ideale per il progetto di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

