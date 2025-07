Yildiz blindato dalla Juve | arrivano conferme sul futuro del numero 10 la mossa del club bianconero non lascia più alcun dubbio Ultimissime

Yildiz è stato blindato dalla Juve: ci sono conferme sul futuro del numero 10, qual è la mossa del club bianconero sul giocatore. NovitĂ . Il calciomercato Juve alza il muro e blinda il suo gioiello piĂą prezioso. Nonostante le ricche e insistenti sirene provenienti dalla Premier League, la posizione del club bianconero su Kenan Yildiz è netta e irremovibile: il giocatore non è in vendita. Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la dirigenza ha respinto ogni approccio, ribadendo la centralitĂ del talento turco nel proprio progetto e accelerando le trattative per il rinnovo del contratto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz blindato dalla Juve: arrivano conferme sul futuro del numero 10, la mossa del club bianconero non lascia piĂą alcun dubbio. Ultimissime

In questa notizia si parla di: juve - club - bianconero - yildiz

