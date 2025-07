Yeman Crippa ha vinto il Giro di Castelbuono, una delle corse piĂą strade piĂą antiche d’Europa. La 99ma edizione del tradizionale appuntamento in Sicilia porta la firma del trentino, reduce dalla fatica sui 5.000 metri agli Europei a squadre e nel cuore della preparazione in vista della Maratona dei Mondiali prevista tra poco meno di due mesi a Tokyo. Il giĂ Campione d’Europa dei 10.000 metri e di mezza maratona ha coperto gli esigenti 11,34 chilometri (percorso di 1,134 km da ripetere dieci volte) con il crono di 34:16. Il 28enne ha attaccato all’inizio dell’ultima tornata, scrollandosi di dosso il britannico Emile Caires (quarto nella maratona dei Giochi di Parigi) e rendendosi protagonista di una splendida cavalcata solitaria di fronte a un pubblico festante nel borgo in provincia di Palermo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Yeman Crippa vince il Giro di Castelbuono! Un italiano trionfa dopo 36 anni, ora la maratona mondiale