Yang Hansen dovrebbe essere la nuova star cinese della Nba ma è un antidivo | adora il pollo fritto e il suo mantra è non preoccuparti se è a più di 8 ore

È alto e dinoccolato, impacciato e genuino con la stampa, si ispira a Jokic e nella notte più importante della sua vita si è seduto per i fatti suoi a mangiare pollo fritto in tuta. “Hansen, Hansen, mettiti il completo. Ti hanno chiamato!”. E via a stringere la mano ad Adam Silver con uno smoking bianco che non è di certo passato inosservato. È iniziata così l’avventura di Yang Hansen in Nba, l’antidivo per eccellenza della classe draft 2025 scelto alla numero 16 dai Portland Trail Blazers. L’oggetto misterioso più interessante della lega arriva dalla Cina e fa già parlare di sé. Non tanto per quello che ha mostrato in campo durante la Summer League (sia chiaro, stiamo parlando di un buon prospetto) quanto per il suo stile unico e impareggiabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it