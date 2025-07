WWE | uno show legato a SummerSlam cancellato complice l’assenza di Paul Heyman

Lo show comico previsto dalla WWE per il weekend di SummerSlam con protagonista Tony Hinchcliffe è stato ufficialmente cancellato — e secondo fonti interne, il motivo principale sarebbe uno: l’assenza di Paul Heyman. L’evento, originariamente programmato per sabato 2 agosto alle 23:00 (ora ET) a Englewood, New Jersey, doveva essere una serata leggera con risate, Superstars WWE e apparizioni speciali, guidate da Hinchcliffe. L’unico nome annunciato ufficialmente era Cody Rhodes, ma la compagnia di Stamford ha deciso di tirarsi indietro prima ancora che lo spettacolo prendesse forma. A lanciare l’allarme sono state le vendite deludenti dei biglietti, ma secondo un nuovo report di PWInsider, la vera causa sarebbe la mancanza di star power, specialmente se confrontato con l’evento comico organizzato durante il weekend di WrestleMania a Las Vegas. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

