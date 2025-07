WWE | Kiana James torna a SmackDown con un ruolo a sorpresa

Il ritorno dopo un anno di assenza per infortunio. Kiana James è ufficialmente tornata in WWE, assumendo un nuovo ruolo come rappresentante della campionessa degli Stati Uniti femminile Giulia. L’ex wrestler della NXT ha fatto il suo ritorno durante l’ultimo episodio di SmackDown, interrompendo un confronto tra Zelina Vega e la neo-campionessa. Il confronto nel backstage e la nuova posizione. Durante il segmento nel backstage, Zelina Vega stava cercando di parlare con Giulia quando è stata interrotta da Kiana James, che si è presentata come “rappresentante ufficiale” della campionessa degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

