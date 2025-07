WWE | Dopo anni di rinvii il film con John Cena Coyote vs Acme ha una data di uscita ufficiale

Il film di John Cena Coyote vs. Acme ha finalmente una data di uscita ufficiale, dopo anni di difficoltà. Secondo quanto riportato da Deadline, Coyote vs. Acme uscirà nei cinema di tutto il mondo il 28 agosto 2026. L’annuncio è stato fatto durante un panel al San Diego Comic-Con da uno degli attori coinvolti nel progetto. La trama vede Wile E. Coyote intentare una causa legale contro la Acme Corporation, dopo anni di prodotti difettosi e incidenti personali. Inizialmente, il film era stato accantonato dalla Warner Bros., ma successivamente è stato acquisito dalla Ketchup Entertainment. Dal limbo alla luce: Coyote vs. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Dopo anni di rinvii, il film con John Cena “Coyote vs. Acme” ha una data di uscita ufficiale

In questa notizia si parla di: anni - film - john - acme

Ottantaquattro anni da Citizen Kane: il film che ha rivoluzionato la storia del cinema - Proiettato nelle sale il 1° Maggio del lontano 1941, questo film rappresenta una pietra miliare nell’ambito degli appassionati, studiosi di cinema, cinefili e professionisti del settore.

Danny devito riunione del film di fantascienza da 801 milioni dopo 6 anni - Recentemente, la serie televisiva It’s Always Sunny in Philadelphia ha fatto un riferimento insolito a un film di fantascienza interpretato da Danny DeVito, uscito nel 2019 e che ha incassato oltre 800 milioni di dollari.

Roman Polanski si prepara a girare il suo nuovo film in Polonia a 91 anni - Mistero fitto sul nuovo lungometraggio in preparazione che il cineasta 91enne si accinge a girare nella sua natia Polonia entro fine anno.

Coyote vs. Acme: John Cena Rompe il silenzio sul salvataggio del film!; Coyote vs Acme potrebbe arrivare nei cinema: Warner Bros mette in vendita il film; Coyote Vs. Acme, un inaspettato colpo di scena potrebbe cambiare il destino del film.