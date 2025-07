WWE | Dominik Mysterio invade la AAA vuole il titolo del mondo

L’apparizione a sorpresa all’evento di CittĂ del Messico. Dominik Mysterio si è presentato senza preavviso durante l’evento della AAA del 25 luglio a CittĂ del Messico. L’attuale campione Intercontinentale della WWE ha attaccato Dragon Lee e Hijo del Vikingo al termine del loro match, sotto gli occhi di un pubblico incredulo. Dominik Mysterio just pulled up in AAA pic.twitter.comE9lhpbx0Am — Ringside News: WWE & AEW Wrestling News (@ringsidenews) July 26, 2025 L’annuncio per TripleManĂ­a. Dopo l’attacco, Dominik Mysterio ha preso il microfono chiarendo le sue intenzioni: non era lì solo per l’aggressione, ma puntava al titolo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

