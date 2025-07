WWE | Cody Rhodes onora Hulk Hogan ma riconosce le controversie del suo passato

Nel corso della puntata del 25 luglio di SmackDown, Cody Rhodes ha rotto il silenzio su un’ereditĂ controversa. Mentre la compagnia rendeva omaggio a Hulk Hogan, scomparso all’etĂ di 71 anni, Rhodes ha pronunciato un tributo in diretta, senza però evitare di riconoscere la natura complessa dell’ereditĂ lasciata da Hogan. Poco prima di lanciarsi nel suo promo contro John Cena in vista di SummerSlam, Rhodes si è fermato per riflettere sull’impatto che Hogan ha avuto nel wrestling e sulle reazioni contrastanti che ancora oggi suscita tra i fan e i colleghi: “Ieri, la WWE e il mondo del wrestling hanno perso uno dei loro nomi piĂą grandi, come Hulk Hogan. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Cody Rhodes onora Hulk Hogan ma riconosce le controversie del suo passato

