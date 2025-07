WWE | Alexa Bliss finisce ko e sanguinante a SmackDown

La puntata di SmackDown del 25 luglio è degenerata rapidamente, e Alexa Bliss è stata quella a pagarne il prezzo piĂą alto. Durante un match singolo contro Roxanne Perez, Bliss ha subito un sanguinoso infortunio al naso dopo che la situazione è degenerata fuori dal ring, proprio a poche settimane dal match valido per i titoli di coppia femminili previsto a SummerSlam. Il match, faceva parte della faida in corso che vede Alexa Bliss e Charlotte Flair contrapposte a Roxanne Perez e Raquel Rodriguez. Ma l’incontro è rapidamente sfuggito di mano quando, durante una rissa a bordo ring, Bliss si è trovata costretta a reagire d’istinto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Alexa Bliss finisce ko e sanguinante a SmackDown

