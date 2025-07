WWE AAA | Sconfitta fatale Alberto El Patron costretto all’addio

Nelle scorse settimane, vi abbiamo aggiornato sulla situazione di Alberto El Patron in AAA. L’ex campione mondiale non ha certo avuto vita facile da quando la WWE ha acquistato la compagnia messicana. Nel giro di poco tempo, l’ex Del Rio ha perso il Megacampionato, la cintura piĂą importante della federazione, per poi essere allontanato dalla sua fazione, El Ojo, ed essere costretto da Dorian Roldan, la figura che in AAA rappresenta una sorta di general manager, a quello che a tutti gli effetti è un Loser Leaves Town match contro El Mesias. E l’esito sembrava giĂ scritto. Licenziamento vero o solo storyline?. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

