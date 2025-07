In Wuchang: Fallen Feathers, ogni scontro può mettere fine alla tua avventura in pochi secondi. Che tu stia affrontando un boss o un gruppo di nemici minori, conoscere a fondo i meccanismi del danno e come mitigarli è essenziale per sopravvivere. In questa guida scoprirai tutti i sistemi di protezione, i migliori oggetti e le strategie pratiche per limitare i danni ricevuti e resistere più a lungo sul campo di battaglia. Potrebbe interessarti anche la Guida completa alle Benedizioni Comprendere il sistema di danno: fisico e condizionale. Il gioco distingue chiaramente tra due forme principali di protezione: Mitigazione del danno: agisce su colpi fisici, perforazioni, fuoco e magia. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Wuchang: Trucchi e Strategie per ridurre i danni