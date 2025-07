Wuchang Fallen Feathers | Prima patch ufficiale tra bugfix bilanciamenti e un regalo per tutti

A soli 24 ore dal lancio ufficiale, Wuchang: Fallen Feathers riceve la prima patch correttiva firmata da 505 Games, con l’obiettivo di rispondere alle numerose segnalazioni dei giocatori. Il titolo, pur avendo esordito con oltre 115.000 utenti simultanei su Steam, è finito sotto i riflettori per problemi tecnici gravi, che hanno causato un’ondata di recensioni negative. La risposta del team non si è fatta attendere. WUCHANG – Gamerbrain.net Ottimizzazione delle prestazioni e nuove opzioni video. La patch introduce importanti migliorie a livello di performance, a partire dall’introduzione di un interruttore manuale per la modalità a bassa latenza, che ora potrà essere attivata o disattivata a piacimento nel menu Opzioni. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Wuchang Fallen Feathers: Prima patch ufficiale tra bugfix, bilanciamenti e un regalo per tutti

In questa notizia si parla di: wuchang - fallen - feathers - prima

Wuchang: Fallen Feathers, annunciato il controller Xbox in edizione speciale - In attesa dell’uscita ufficiale di Wuchang: Fallen Feathers, fissata per il 24 luglio 2025, Leenzee Games, 505 Games e GameSir hanno svelato un controller Xbox in edizione speciale dedicato all’action RPG ispirato alla mitologia cinese.

Come gira Wuchang: Fallen Feathers su PS5 e PS5 Pro? Ecco le modalità grafiche con tutti i dettagli - A pochi giorni dal lancio ufficiale di Wuchang: Fallen Feathers, previsto per il 24 luglio, iniziano ad arrivare informazioni dettagliate sulle prestazioni del gioco su PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro.

Wuchang: Fallen Feathers, MSI annuncia una promozione dedicata ai giocatori PC - Se si sta pensando di assemblare un nuovo PC o semplicemente di aggiornare il proprio setup, MSI ha appena lanciato una promozione perfetta per gli appassionati di gaming e tecnologia.

#WuchangFallenFeathers ha seri problemi tecnici: Leenzee Games e 505 Games si scusano e promettono interventi immediati. La patch 1.3 è disponibile ora. Vai su Facebook

Leenzee e 505 Games si scusano per lo stato di Wuchang: Fallen Feathers; Wuchang: Fallen Feathers colpito da problemi tecnici al lancio, lo sviluppatore al lavoro; Wuchang Fallen Feathers, la recensione del più puro dei soulslike.

WUCHANG: Fallen Feathers raggiunge 131.000 giocatori al lancio, nonostante il 75% di recensioni negative e il contraccolpo cinese - WUCHANG: Fallen Feathers sta avendo un lancio contrastante, grazie a un grande numero di giocatori, ma con un punteggio di recensioni 'eccessivamente negativo'. Lo riporta notebookcheck.it

Leenzee e 505 Games si scusano per lo stato di Wuchang: Fallen Feathers - Leenzee Games e 505 Games hanno pubblicato un comunicato ufficiale su Steam per rispondere alle numerose segnalazioni da parte degli utenti relative a problemi di ottimizzazione, errori nei bonus preo ... Come scrive it.ign.com