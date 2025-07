WTA Washington 2025 risultati 25 luglio | le semifinali saranno Fernandez-Rybakina e Kalinskaya-Raducanu

Si sono disputati tutti i quarti di finale del torneo di singolare femminile, di categoria WTA 500, di Washington: le semifinali vedranno sfidarsi da una parte la canadese Leylah Fernandez e la kazaka Elena Rybakina e dall'altro la russa Anna Kalinskaya e la britannica Emma Raducanu. Nella parte alta del tabellone la canadese Leylah Fernandez piega la resistenza della qualificata statunitense Taylor Townsend, sconfitta con lo score di 6-4 7-6 (4) dopo una battaglia di due ore e 21 minuti, e nel penultimo atto affronterĂ la testa di serie numero 3, la kazaka Elena Rybakina, che regola la numero 5 del seeding, la polacca Magdalena Fr?ch, sconfitta con un duplice 6-3, maturato in un'ora e venti minuti di gioco.

