WTA Praga 2025 Bouzkova regola Noskova e vince il secondo titolo in carriera

N ella finale del torneo WTA di Praga Marie Bouzkova regola con il punteggio di 2-6 6-1 6-3, in due ore e tredici minuti, la connazionale Linda Noskova, testa di serie numero uno, La quinta favorita del seeding conquista così il secondo titolo della sua carriera nel circuito maggiore,  bissando il trionfo ottenuto nel 2022 nella capitale ceca. La prima a rompere l’equilibrio iniziale, con il break del 2-1 ottenuto alla quarta opportunità , è Linda Noskova. La testa di serie numero uno annulla la palla dell’immediato contro break, allunga sul 3-1, difende i suoi turni di battuta  e nel settimo game strappa nuovamente il servizio alla rivale per il 5-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Praga 2025, Bouzkova regola Noskova e vince il secondo titolo in carriera

