Wolfenstein | Amazon sta sviluppando una serie ispirata al gioco

Il colosso Amazon MGM Studios sta sviluppando una serie tv ispirata alla famosa saga videoludica Wolfenstein. La notizia è stata confermata questa mattina attraverso un articolo di Variety. La nuova serie sarà creata, scritta e prodotta da Patrick Somerville, che è stato anche scelto come showrunner. Non sono stati offerti dettagli sulla trama, ma lo studios ha svelato una brevissima sinossi che recita: “ La storia dell’uccisione dei nazisti è una storia che non tramonta mai “. I produttori esecutivi saranno Jonah Nolan, Lisa Joy e Athena Wickham per Kilter Films, insieme a James Altman di Keyframe Films e Jerk Gustafsson dello sviluppatore di videogiochi MachineGames. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

