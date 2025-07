winona ryder quel ruolo perso con marlon brando per colpa delle polemiche su schegge di follia

L'attrice rivela di aver perso la parte ne Il boss e la matricola per aver interpretato la controversa Veronica in Schegge di follia, ritenuta troppo estrema da Hollywood all'epoca. Winona Ryder ha raccontato un episodio poco noto della sua carriera che riguarda direttamente Heathers (Schegge di follia) - la commedia dark che l'ha consacrata - e il film Il boss e la matricola con Marlon Brando. Una scelta coraggiosa, la sua, che secondo quanto dichiarato, le √® costata un'importante opportunit√† al fianco di due nomi di punta: Matthew Broderick e lo stesso Brando. Heathers, il film che ha cambiato tutto (ma non subito in meglio) All'epoca delle riprese, Ryder era gi√† stata selezionata per un ruolo in The Freshman (Il boss e la matricola, 1990), ma le cose cambiarono . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

