Will Smith in visita a Pisa | classiche foto mentre regge la Torre

Semplicemente irresistibile. Scattarsi una foto con la Torre di Pisa √® un piccolo gesto comune a milioni di visitatori. Non ha fatto eccezione, ieri 25 luglio, l'attore e cantante americano Will Smith. Ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni inequivocabili scatti, nelle pose fra le. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Will Smith in visita a Pisa: classiche foto mentre regge la Torre - Will Smith era atteso come performer al Big Art Festival a Villa Alpebella, Forte dei Marmi, proprietà di Andrea Bocelli. pisatoday.it scrive

Will Smith turista mordi e non fuggi. Prima apprezza la cucina pisana poi le bellezze di Piazza dei Miracoli - Lauta ‚Äėmerenda‚Äô al ristorante "La Pergoletta" di Daniela Petraglia e il giro sotto la Torre accompagnato dalla guida Si ... Scrive msn.com