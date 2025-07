Torniamo ad occuparci di WhatsApp Beta, il client della popolare app di messaggistica dedicato ai beta tester che anticipa (e ci permette di scoprire in caso di lavori in corso) le funzionalitĂ che arriveranno in futuro su WhatsApp. L’ultima versione sta donando ai beta tester una novitĂ che si aggiunge a quelle diffuse nel corso della . L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

© Tuttoandroid.net - WhatsApp ancora più dipendente da Facebook e Instagram, anche nell’immagine del profilo