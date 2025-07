“Bisogna dire una parola chiara: basta con questi allarmismi inutili ” sul virus West Nile. “Certo, c’è bisogno di attenzione, c’è bisogno che le autorità competenti pongano grande attenzione, soprattutto prima e non quando accade l’episodio”. È questa l’opinione del dottor Francesco Vaia, ex direttore dello Spallanzani ed ex direttore per la Prevenzione del ministero della Salute, in merito all’ aumento dei casi di positività al virus riscontrati negli ultimi giorni, in particolare nel Lazio. L’intenzione del medico è quella di “riportare tutti al senso di realtà ”, senza comunque sottovalutare gli effetti del virus, trasmesso dalle zanzare: “È molto molto difficile, quasi impossibile che ci possa essere trasmissione da persona a persona – chiarisce subito Vaia -si può trasmettere raramente attraverso il sangue o attraverso tessuti, ma basta che quando noi facciamo un’emotrasfusione o facciamo un trapianto si faccia attenzione al donatore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - West Nile, Vaia: “Allarmismi inutili ma Italia partecipi a piani di prevenzione globali"