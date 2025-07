West Nile | salgono a 28 i casi nel Lazio | test per tutti i donatori di sangue

La Regione Lazio ha annunciato nuove misure straordinarie per contenere la diffusione del virus West Nile, che nelle ultime settimane ha registrato un significativo incremento soprattutto nella provincia di Latina. Tra le principali novità , l’estensione obbligatoria del test per il virus a tutti i donatori di sangue sul territorio regionale, come misura precauzionale a tutela . L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it

