West Nile la Regione Campania diffonde il decalogo anti-zanzare | ecco come prevenire il virus

Un volantino contenente le misure da adottare per prevenire la West Nile, il virus del Nilo occidentale che sta mettendo in allarme l’Italia. È quello prodotto dalla Regione Campania e postato tra l’altro sulle pagine social della protezione civile regionale. Nel volantino si legge che “la West Nile Disease (WND) è causata da un virus che alberga negli uccelli selvatici e che può essere trasmesso attraverso la puntura di zanzara a mammiferi, uccelli, rettili. In rari casi l’uomo può contrarre il virus, ma non può contagiare altre persone”. Stando a quanto riportato nel volantino prodotto dalla Regione Campania, nell’80% dei casi non si manifesta nessun sintomo; nel restante 20% i sintomi sono quelli di una “malattia simil-influenzale (febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei)” e in meno dell’1% dei casi totali “sintomi neurologici (nello 0,6% dei casi, il virus provoca gravi forme neurologiche (encefalite, meningoencefalite o paralisi flaccida)”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it