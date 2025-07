Wesley saluta il Flamengo | Me ne vado con il cuore pieno di gratitudine tutto pronto per la nuova avventura con la Roma

2025-07-25 20:55:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Paolo D’Angelo 25 lug 2025, 22:55 Ultimi aggiornamenti: 25 lug 2025, 22:55 Il terzino brasiliano saluta il Flamengo e si prepara per una nuova avventura nel calcio italiano Wesley saluta ufficialmente il Flamengo e si prepara a vestire la maglia della Roma. Dopo una lunga trattativa, è stata trovata la quadra tra il club brasiliano e quello giallorosso per il trasferimento a titolo definitivo del classe 2003. Il terzino destro brasiliano ha, infatti, salutato i tifosi del Flamengo sui propri canali social. Questo il messaggio: “ Sono stati anni intensi, di lotta, conquiste, apprendimento e maturazione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Roma, Wesley saluta il Flamengo: “Me ne vado con il cuore pieno di gratitudine” - Dopo settimane di corteggiamento e trattative, la Roma è pronta ad accogliere Wesley. L’esterno destro classe 2003 del Flamengo è atteso nella Capitale nelle prossime ore: il giocatore partirà domani dal Brasile e, una volta completate le visite mediche, firmerà un contratto quinquennale da circa 2 milioni di euro netti a stagione, più bonus.

