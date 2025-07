Wesley Roma comincia la tappa di avvicinamento del giocatore brasiliano verso la capitale! Spunta la FOTO prima della partenza verso l’Italia

Wesley Roma, l’avventura del brasiliano sta per avere inizio: ecco la FOTO che testimonia la partenza imminente dell’ex obiettivo della Juve. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, Wesley è pronto a partire da Rio de Janeiro e a volare verso Roma, dove arriverà domattina per finalizzare il suo trasferimento alla Roma. Il poliedrico esterno destro brasiliano, che è stato anche un obiettivo del mercato Juve, ha scelto di vestire la maglia giallorossa: il club capitolino ha superato la concorrenza di altre squadre, inclusa la Vecchia Signora, nella corsa al giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Wesley Roma, comincia la tappa di avvicinamento del giocatore brasiliano verso la capitale! Spunta la FOTO prima della partenza verso l’Italia

In questa notizia si parla di: roma - wesley - brasiliano - partenza

Roma, Wesley convocato dal Flamengo. Spunta il like sul post di compleanno dei giallorossi - Wesley vuole soltanto la Roma e lo ha dimostrato in tutti i modi possibili. Il terzino del Flamengo è ormai a un passo dal vestire la maglia giallorossa e la trattativa è arrivata alla fase conclusiva.

Calciomercato Roma, Wesley convocato per la sfida tra Flamengo e San Paolo - La Roma è pronta a piazzare il primo colpo di mercato estivo. Dopo settimane di trattative e contatti serrati, il club giallorosso è vicino alla chiusura per Wesley, terzino destro classe 2003 del Flamengo.

Wesley escluso dalla foto del Flamengo: nuovo indizio verso la Roma? - Manca sempre meno alla sfida tra Flamengo e San Paolo, valida per la tredicesima giornata del Brasileirão, ma a rubare la scena non è solo l’attesa per il big match.

#Wesley in partenza da #Rio: l’attesa del brasiliano - FOTO #ASRoma Vai su X

Tutto fatto per il brasiliano! Si attende la partenza per la Capitale https://www.romanews.eu/wesley-e-fatta-accordo-totale-tra-roma-e-flamengo-quando-e-prevista-la-partenza/ #ASRoma #RomanewsEU Vai su Facebook

Roma, attesa per l'arrivo di Wesley; Roma, prevista per domani la partenza di Wesley dal Brasile; Wesley vola verso la Roma.

Roma, ecco Wesley: lo scatto prima della partenza (FOTO) - Il calciatore ha salutato il Flamengo e si appresta a diventare un nuovo innesto della Roma. Secondo msn.com

FOTO - Wesley è in partenza: arriva lo scatto social in aeroporto - Il terzino brasiliano ha condiviso uno scatto sul suo profilo Instagram in cui attende di partire per la Capitale, dove arriverà domani mattina ... Da ilromanista.eu